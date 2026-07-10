А День племянниц и племянников – это еще один прекрасный повод вспомнить, что быть тетей или дядей – это особый статус. Вы вроде бы и взрослый, но именно вам можно купить мороженое перед ужином, разрешить посмотреть мультиков чуть дольше и подарить ту самую игрушку, после которой родители еще долго смотрят на вас с легкой обидой. А еще – вы можете поздравить своих родных племянниц и племянников открытками и прозой, которую для вас подготовил 24 Канал.

Лучшие поздравления с днем племянницы и племянника своими словами

Поздравляю с праздником! Пусть каждый день приносит новые открытия, интересные приключения, хорошее настроение и много поводов для искренней улыбки.

С праздником! Пусть удача всегда будет рядом, мечты сбываются легко, а каждый день дарит новые поводы для радости.

С Днем племянниц и племянников! Желаю моря счастья, крепкого здоровья, искренних улыбок, любви родных и беззаботного детства, которое запомнится самыми теплыми воспоминаниями.

Желаю расти счастливым человеком, есть мороженое без угрызений совести и никогда не терять талант задавать взрослым вопросы, на которые они не знают ответа.

С Днем племянниц и племянников! Пусть твои приключения будут веселыми, оценки – хорошими, а домашние задания – каким-то чудом выполняются сами собой.

С праздником! Расти умным, добрым и чуть-чуть озорным. Ведь идеальные дети – это миф, а счастливые – настоящее сокровище.

Картинки с Днем племянника и племянницы



День племянниц и племянников: картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем племянниц и племянников / Коллаж 24 Канала





Красивые поздравления с Днем племянниц и племянников / Коллаж 24 Канала





Картинки ко Дню племянниц и племянников на украинском языке / Коллаж 24 Канала



Ну а для ваших знакомых и друзей у нас есть красивые поздравления с днем рождения.