З Днем податківця України: найкращі привітання у картинках і прозі

Щороку 2 липня в Україні відзначають День податківця. Фахівці у цій сфері наповнюють державний бюджет, контролюють фінанси та борються за добробут країни. Їхня робота стала ще важливішою під час повномасштабної війни.

Державна податкова служба – одна з важливих ланок державного організму, пише LifeStyle 24. З нагоди професійного свята не забудьте привітати податківців у цей день.

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Податкова служба почала працювати в Україні ще з 1990 року, але професійне свято заснували тільки через 10 років. Дату встановили на 30 жовтня, але згодом перенесли на 2 липня.

Також змінювалась назва свята. З 2020 року, згідно з указом президента Зеленського, воно має назву "День податківця України" замість Дня працівника податкової та митної справи України.

У День податківця проводять нагородження успішних працівників, відбуваються тематичні заходи, зустрічі з фахівцями й студентами.

Привітання з Днем податківця 2024

Вітаю з професійним святом! Бажаю, щоб твоє особисте щастя, кохання і добробут не обкладалися жодними життєвими податками. А твої найкращі якості – доброта, неймовірна проникливість, справжня мудрість і справедливість – нехай будуть гідно заохочені долею і державою.

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Вітаю з Днем податківця України! Бажаю професійних успіхів, витримки та впевненості. Нехай ваша робота завжди буде визнаною та справедливо оціненою, а особисте життя – сповнене гармонії й тепла.



З Днем податківця України! / Колаж LifeStyle 24

Вітаю з професійним святом! Бажаю професійного росту, але також і щастя, міцного здоров'я, радості та більше перемог!

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З Днем податківця України! У цей день хочеться подякувати вам за вашу працю, уважність і відданість справі. Нехай життя дарує вам сили для нових звершень. Вітаю з професійним святом!



З Днем податківця України! / Колаж LifeStyle 24

Вітаю співробітників податкової служби з професійним святом! Ви суворі та неприступні, але водночас справедливі й намагаєтеся зрозуміти кожного платника податків. Бажаю витримки й міцних нервів на роботі, а вдома – люблячих і дбайливих людей.

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Ти самовіддано працюєш на благо нашої України, щодня приносиш користь рідній країні. А сьогодні у тебе, як у податківця, свято. У цей теплий день бажаю тобі фінансової стабільності, бадьорості духу. Нехай будь-яка, навіть складна справа йде на лад у твоїх умілих руках. Вітаю!



З Днем податківця України! / Колаж LifeStyle 24