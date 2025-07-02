Государственная налоговая служба – одно из важных звеньев государственного организма, пишет LifeStyle 24. По случаю профессионального праздника не забудьте поздравить налоговиков в этот день.
К слову Календарь праздников на июль 2025: будут ли украинцы отдыхать на День Украинской Государственности
Налоговая служба начала работать в Украине еще с 1990 года, но профессиональный праздник учредили только через 10 лет. Дату установили на 30 октября, но впоследствии перенесли на 2 июля.
Также менялось название праздника. С 2020 года, согласно указу президента Зеленского, он называется "День налоговика Украины" вместо Дня работника налогового и таможенного дела Украины.
В День налоговика проводят награждение успешных работников, проходят тематические мероприятия, встречи со специалистами и студентами.
Поздравления с Днем налоговика 2024
Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю, чтобы твое личное счастье, любовь и благополучие не облагались никакими жизненными налогами. А твои лучшие качества – доброта, невероятная проницательность, настоящая мудрость и справедливость – пусть будут достойно поощрены судьбой и государством.
***
Поздравляю с Днем налоговика Украины! Желаю профессиональных успехов, выдержки и уверенности. Пусть ваша работа всегда будет признанной и справедливо оцененной, а личная жизнь – полна гармонии и тепла.
С Днем налоговика Украины! / Коллаж LifeStyle 24
Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю профессионального роста, но также и счастья, крепкого здоровья, радости и больше побед!
***
С Днем налоговика Украины! В этот день хочется поблагодарить вас за ваш труд, внимательность и преданность делу. Пусть жизнь дарит вам силы для новых свершений. Поздравляю с профессиональным праздником!
С Днем налоговика Украины! / Коллаж LifeStyle 24
Поздравляю сотрудников налоговой службы с профессиональным праздником! Вы строгие и неприступные, но одновременно справедливы и пытаетесь понять каждого налогоплательщика. Желаю выдержки и крепких нервов на работе, а дома – любящих и заботливых людей.
***
Ты самоотверженно работаешь на благо нашей Украины, ежедневно приносишь пользу родной стране. А сегодня у тебя, как у налоговика, праздник. В этот теплый день желаю тебе финансовой стабильности, бодрости духа. Пусть любое, даже сложное дело идет на лад в твоих умелых руках. Поздравляю!
С Днем налоговика Украины! / Коллаж LifeStyle 24