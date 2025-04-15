З Днем працівників карного розшуку України: найщиріші привітання у картинках і прозі

15 квітня в Україні відзначають День працівників карного розшуку. Це професійне свято для фахівців, які займаються розкриттям тяжких злочинів і розшуком зниклих осіб.

Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 15 квітня 1919 року Раднарком України видав Декрет "Про організацію судово-карного розшуку", розповідає LifeStyle24.

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Сьогодні працівники карного розшуку продовжують служити в складних умовах, демонструючи професіоналізм і відданість справі. З нагоди свята наша редакція підготувала щирі привітання у картинках і прозі. Бажаємо міцного здоров'я, витримки, успіхів у службі та мирного неба над головою.

Привітання з Днем працівників карного розшуку України 2025: картинки й слова

Вітаю із Днем працівників карного розшуку. Щиро бажаю надійної безпеки та передбачливості, обережності та уважності, мужності та сміливості, міцного здоров'я та оптимізму, неймовірної сили та прекрасної інтуїції!

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Вітаю із професійним святом. Нехай ваша благородна праця буде корисною для всіх людей, нехай ваші сім'ї завжди живуть у спокої та добробуті. Будьте здоровими та щасливими!

Привітання з Днем працівників карного розшуку / Колаж LifeStyle24

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Бажаю свободи, бути самим собою, мудрості, оперативності, відповідального підходу до вирішення будь-яких завдань, відчуття необхідності та поваги, позитивних думок, стабільного достатку та просто величезного щастя! З Днем працівників карного розшуку!

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Вітаю з Днем працівників карного розшуку! З щирого серця бажаю успішного розшуку та вдалої роботи, кар'єрного росту та добробуту, прекрасного настрою і бути в житті найкращими. Нехай у житті завжди буде щастя, любов та радість!

Привітання з Днем працівників карного розшуку / Колаж LifeStyle24

Зазначимо, що наша редакція раніше вже розповідала про інші професійні свята квітня 2025 року.

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Вітаю тебе з професійним святом! Твоя робота – це не просто професія, це місія. Ти вносиш значний внесок у боротьбу зі злочинністю та створення безпеки нашого суспільства. Бажаю тобі міцного здоров'я, невичерпної енергії та успіхів у всіх справах!

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З нагоди вашого професійного свята хочу від щирого серця вітати вас і висловити безмежну вдячність за вашу мужність, сміливість і самовідданість у важливій справі забезпечення правопорядку та безпеки нашої країни. Ви справжній герой, який щодня ставить своє життя на карту, борючись зі злочинністю та злочинцями.

Привітання з Днем працівників карного розшуку / Колаж LifeStyle24

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Шановні колеги! Ваша робота в кримінальному розшуку неоціненна для всього суспільства. Ви здійснюєте важливу місію захисту прав інших громадян, протидії злочинності та забезпечення правопорядку. Нехай ваші розслідування завжди приносять успіх та ведуть до відновлення справедливості!

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Шановні працівники кримінального розшуку! Ваша робота є дуже важливою для нашої країни, і сьогоднішній день – це чудова нагода віддати вам належну шану і визнання за ваші трудові досягнення. Бажаю вам невичерпної енергії, сміливості та великих успіхів у всіх ваших професійних зусиллях.