Щороку 17 вересня в Україні відзначають День працівника цивільного захисту. Це професійне вшановує діяльність фахівців, які щодня ризикуючи життям, захищають людей від пожеж, стихійних лих, техногенних аварій та інших небезпек.

Українські рятувальники працюють не лише у мирний час, а й у найскладніших умовах війни. Вони першими виїжджають на місця ракетних ударів, гасять масштабні пожежі, евакуйовують цивільних, розбирають завали зруйнованих будинків. Детальніше про історію Дня рятівника та привітання з цим святом – розповідає LifeStyle24.

День рятівника 2025: що це за свято?

Спершу, з 1995 по 2004 рік, в Україні відзначали День працівника пожежної охорони. Його встановив Указ тодішнього президента країни від 2 січня 1995 року. Це свято мало на меті вшанування тих, хто бореться з вогнем та рятує людей під час пожеж.

Пізніше, у 1998 році, з'явилося ще одне професійне свято – День рятівника, яке відзначалося щороку в останню суботу жовтня. У зв'язку з цим, кілька років поспіль в Україні існувало одразу два дні, які святкували представники схожих професій.

Однак ситуація змінилася у серпні 2004 року, коли новим Указом глави держави святкування Дня працівника пожежної охорони та Дня рятівника було скасовано. Натомість Президент України встановив єдине свято – День працівників цивільного захисту, яке відзначалося протягом трьох років 17 вересня.

Цікаво, що саме у 2004 році пожежники святкували своє професійне свято двічі: востаннє в січні – як День пожежної охорони, і вже у вересні – як День працівників цивільного захисту.

Остаточне рішення було ухвалене 12 вересня 2008 року, коли Указом Президента України свято отримало сучасну назву – День рятівника. Відтоді воно щороку відзначається 17 вересня.

З цієї нагоди наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем рятівника України, які ви можете надіслати друзям і рідним, які працюють у цій сфері.

День рятівника в Україні 2025: картинки-привітання

