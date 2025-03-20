З Міжнародним днем щастя: красиві картинки-привітання для рідних та друзів

20 березня відзначається щорічне свято – Міжнародний день щастя. 29 червня 2012 року його проголосила Організація Об'єднаних Націй.

Ініціатором Дня щастя у 2011 році виступив Джейм Ілайен. Він зазначив, що День весняного рівнодення чудово підходить для святкування, пише LifeStyle 24.

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Міжнародний день щастя – чудова нагода, аби зібратися з близькими людьми та гарно провести час, адже саме вони часто роблять нас щасливими. У такий складний для українців період не варто забувати й про дрібнички, які дарують позитивні емоції: наприклад, довгоочікуваний прихід весни та теплої погоди.

З нагоди свята наша редакція підготувала красиві картинки-привітання, які ви можете надіслати близьким.

Картинки-привітання з Міжнародним днем щастя

Міжнародний день щастя / Колаж LifeStyle24, Canva

Вітаємо з Міжнародним днем щастя / Колаж LifeStyle24, Canva

Привітання з Міжнародним днем щастя / Колаж LifeStyle24, Canva

Картинка-привітання з Міжнародним днем щастя / Колаж LifeStyle24, Canva

Міжнародний день щастя / Колаж LifeStyle24, Canva

Щиро вітаємо вас з Міжнародним днем щастя / Колаж LifeStyle24, Canva

З Міжнародним днем щастя, українці / Колаж LifeStyle24, Canva

З Міжнародним днем щастя / Колаж LifeStyle24, Canva

20 березня – Міжнародний день щастя / Колаж LifeStyle24, Canva

Міжнародний день щастя 2025 / Колаж LifeStyle24, Canva

До речі, 20 березня відзначається День весняного рівнодення, який символізує перехід від зими до весни та перемогу світла над темрявою. Наші предки вірили, що у цей день не можна сваритися, лінуватися, а також – позичати або брати гроші у борг, адже можна накликати фінансові труднощі.

Натомість у День весняного рівнодення варто допомагати нужденним та прибирати у будинку.