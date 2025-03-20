Це свято традиційно припадає на день весняного рівнодення, який цьогоріч відзначають 20 березня. Навруз асоціюється з настанням весни та пробудженням природи, розповідає LifeStyle24.

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Навруз 2025: що це за свято

Свято Навруз започаткували ще приблизно в 648 – 330 роках до нашої ери під час правління династії Ахеменідів у Персії. Для зороастрійців цей день був сакральним моментом відродження світу, оновлення життя та перемоги світла над темрявою.

З часом святкування Наврузу поширилося за межі Персії та збереглося навіть після приходу ісламу. У 2010 році ООН визнала це свято міжнародним, а сьогодні воно має офіційний статус у багатьох країнах, серед яких Іран, Афганістан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Туркменістан та Азербайджан.

Навруз 2025 / Фото Freepik

Як святкують Навруз

За кілька тижнів до Наврузу люди починають займатися прибиранням своїх домівок, оновлюють інтер'єр та позбуваються старих речей, бо хочуть не лише очистити простір навколо себе, а й думки та душу. Також заведено садити зерна пшениці або ячменю в невеликі тарілочки, щоб привабити достаток і родючість у новому році.

Особливу увагу люди приділяють святковому столу, який накривають за традицією "Хафт-сін", що означає "сім страв на букву "с"". Серед них: сумалак (страва з пророщеного зерна), оливки, оцет, яблука, часник, сумах (різновид прянощів) і сабзе (пророщена пшениця). За однією з традицій, на столі можуть також стояти свічки й фарбовані яйця. Згідно з повір'ями, ці предмети захистять людей від нечистої сили та допоможуть правильно зустріти новий рік.

Під час свята також заведено ходити на пікніки та в гості до сусідів. Крім цього, дівчата ворожать на свою долю, зокрема на особисте життя. Молоді жінки проводять різноманітні обряди з водою, щоб дізнатися, коли вийдуть заміж.

Як святкують Навруз / Фото "Вечірній Київ"

Як привітати з Наврузом 2025

Сердечно вітаю тебе зі святом Навруз, з настанням нової весни й тепла. Нехай твоє свято буде щасливим, а рік буде щедрим і без нещасть, і буде таким же солодким, як домашні солодощі на святковому столі!

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Вітаю з Наврузом! Нехай з цього дня твоє життя зміниться. У неї прийде якомога більше хороших, добрих і чуйних людей. Всі проблеми будуть вирішуватися по клацанню пальця. Нехай твоє життя перетвориться в яскраву казку, в який ти граєш головну роль.

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З великим задоволенням вітаю тебе з добрим весняним святом Навруза. Бажаю тобі добробуту, щастя, взаєморозуміння у твоєму домі. Нехай завжди буде щедрий стіл з хорошими смачними стравами, радість і сміх надовго оселяться у твоїй родині. Бажаю, щоб постійно добро і любов оточували тебе і тільки добрі й віддані друзі! Щоб не було неприємностей на твоєму шляху. Відмінного богатирського здоров'я тобі на довгі роки, удачі й багато радісних подій!

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Вітаю з Наврузом і побажати з щирого серця хочу веселого свята і щедрого столу, щасливої сім'ї та добрих гостей, справжньої удачі й безсумнівного блага, світлої радості та щедрості душі, щирої любові й подяки серця.

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З усього серця, з усієї душі й з усім теплом вітаємо зі світлим святом Навруз. З Новим роком! Сонця у ваші будинки та радості. Щоб столи завжди були багатими, а вдома повними гостей, друзів та родичів. Нехай радісний сміх і веселі пісні звучать у ваших домівках, а удача, успіх і достаток завжди прибудуть у вашому житті.