Здавна люди надавали цьому дню особливого значення, адже він уособлював новий життєвий етап. Коли буде День весняного рівнодення у 2025 році, про його ритуали та заборони – пише LifeStyle24.

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Коли буде День весняного рівнодення: які його ритуали

У свято весняного рівнодення Сонце проходить через небесний екватор, завдяки чому забезпечується однакова тривалість дня та ночі, що становить приблизно по 12 годин. Відтак для українців настає астрономічна весна, яка протриває аж до моменту літнього сонцестояння, що припадає на 21 червня.

Цьогоріч весняне рівнодення відбудеться 20 березня, у четвер, о 11:01 за київським часом. Після цього ночі стануть коротшими за дні, тому тепер на вулиці повільніше темнітиме. Попри те, що рівнодення триває лише мить, його вплив є суттєвим на різноманітні природні цикли, зокрема міграції тварин.

У давнину цей день завжди був сповнений особливих обрядів та ритуалів, яких дотримувалися наші предки. Одним із найважливіших було запалювання вогню, що символізувало перемогу світла над темрявою. Увечері люди розпалювали багаття, навколо якого збиралися і починали стрибати через вогнища. Так, можна було очиститися від усього поганого на майбутній рік.

Традиції Дня весняного рівнодення 2025 / Фото Freepik

Ще однією цікавою традицією було приготування обрядового печива у вигляді жайворонків, адже вони асоціювалися з поверненням весни. Діти та дорослі не лише їли ці смаколики, а й виносили їх на вулицю, закликаючи пору року, та навіть розвішували на деревах як символ родючості та природи, що пробуджується.

Що не можна робити у День весняного рівнодення

Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Не рекомендується ображатися і проявляти негативні емоції.

Не варто лінуватися.

Не можна слід засмічувати дім і думати про погане.

Зазначимо, що наша редакція раніше розповідала про прикмети й традиції Дня весняного рівнодення.