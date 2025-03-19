В Україні існують особливі традиції й прикмети, пов'язані з цим днем, які передаються з покоління в покоління. Про них детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Народні прикмети

Якщо птахи повернулися з теплих країв, то цьогоріч буде гарний врожай хліба.

Якщо людина захворіє у цей день, то варто очікувати поганих новин.

Якщо в День весняного рівнодення буде холодно, то така погода протриває ще місяць.

Якщо в цей день буде тепло, то морозів не варто більше очікувати.

Якщо у цей день сумувати, то рік буде сповнений негативних подій.

Якщо ввечері холодно, то очікуйте заморозків.

Якщо сьогодні прилетіли журавлі, то весна буде пізньою.

Якщо з дахів капає вода, то влітку буде рясний врожай.

День весняного рівнодення 2025 / Фото Freepik

Традиції Дня весняного рівнодення

День весняного рівнодення наші предки відзначали по-особливому, адже він символізував перемогу весни над зимою та початок землеробських робіт. З нагоди свята пращури проводили час у колі найближчих людей та займалися приготуванням випічки у вигляді птахів, зокрема жайворонків, та млинців, оскільки ті мають круглу форму й нагадують сонце.

Нерідко люди вирушали у ліс, де розкладали святкові страви, серед яких вареники й пироги, на пеньках та відзначали цей день. Вважалося, що чим більше буде їжі, тим краще пройде весна. Водночас предки часто влаштовували гучні святкування з танцями й співами, після чого вшановували пам'ять померлих родичів і дякували Сину Божому за все, що мали.

До того ж люди дотримувалися певних заборон, які діяли у День весняного рівнодення. Так, пращури намагалися уникати конфліктів і суперечок, бо не хотіли провести рік у сварках з рідними. Крім цього, предки не починали нові справи у це свято, бо вважали, що ті не здійсняться.