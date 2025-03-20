Этот праздник традиционно приходится на день весеннего равноденствия, который в этом году отмечают 20 марта. Навруз ассоциируется с наступлением весны и пробуждением природы, рассказывает LifeStyle24.

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Навруз 2025: что это за праздник

Праздник Навруз начали еще примерно в 648-330 гг. до н. э. во время правления династии Ахеменидов в Персии. Для зороастрийцев этот день был сакральным моментом возрождения мира, обновления жизни и победы света над тьмой.

Со временем празднование Навруза распространилось за пределы Персии и сохранилось даже после прихода ислама. В 2010 году ООН признала этот праздник международным, а сегодня он имеет официальный статус во многих странах, среди которых Иран, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Азербайджан.

Навруз 2025 / Фото Freepik

Как празднуют Навруз

За несколько недель до Навруза люди начинают заниматься уборкой своих домов, обновляют интерьер и избавляются от старых вещей, потому что хотят не только очистить пространство вокруг себя, но и мысли и душу. Также принято сажать зерна пшеницы или ячменя в небольшие тарелочки, чтобы привлечь достаток и плодородие в новом году.

Особое внимание люди уделяют праздничному столу, который накрывают по традиции "Хафт-син", что означает "семь блюд на букву "с"". Среди них: сумалак (блюдо из пророщенного зерна), оливки, уксус, яблоки, чеснок, сумах (разновидность пряностей) и сабзе (пророщенная пшеница). По одной из традиций, на столе могут также стоять свечи и крашеные яйца. Согласно поверьям, эти предметы защитят людей от нечистой силы и помогут правильно встретить новый год.

Во время праздника также принято ходить на пикники и в гости к соседям. Кроме этого, девушки гадают на свою судьбу, в частности на личную жизнь. Молодые женщины проводят различные обряды с водой, чтобы узнать, когда выйдут замуж.

Как празднуют Навруз / Фото "Вечерний Киев"

Как поздравить с Наврузом 2025

Сердечно поздравляю тебя с праздником Навруз, с наступлением новой весны и тепла. Пусть твой праздник будет счастливым, а год будет щедрым и без несчастий, и будет таким же сладким, как домашние сладости на праздничном столе!

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Поздравляю с Наврузом! Пусть с этого дня твоя жизнь изменится. В нее придет как можно больше хороших, добрых и отзывчивых людей. Все проблемы будут решаться по щелчку пальца. Пусть твоя жизнь превратится в яркую сказку, в который ты играешь главную роль.

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С большим удовольствием поздравляю тебя с добрым весенним праздником Навруза. Желаю тебе благополучия, счастья, взаимопонимания в твоем доме. Пусть всегда будет щедрый стол с хорошими вкусными блюдами, радость и смех надолго поселятся в твоей семье. Желаю, чтобы постоянно добро и любовь окружали тебя и только добрые и преданные друзья! Чтобы не было неприятностей на твоем пути. Отличного богатырского здоровья тебе на долгие годы, удачи и много радостных событий!

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Поздравляю с Наврузом и пожелать от всей души хочу веселого праздника и щедрого стола, счастливой семьи и добрых гостей, настоящей удачи и несомненного блага, светлой радости и щедрости души, искренней любви и благодарности сердца.

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От всего сердца, от всей души и со всем теплом поздравляем со светлым праздником Навруз. С Новым годом! Солнца в ваши дома и радости. Чтобы столы всегда были богатыми, а дома полными гостей, друзей и родственников. Пусть радостный смех и веселые песни звучат в ваших домах, а удача, успех и достаток всегда прибудут в вашей жизни.