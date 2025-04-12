З Днем скаута України 2025: найтепліші привітання у картинках і прозі

Щорічно 12 квітня в Україні відзначають День скаута або День пластуна. Саме у цей день, у 1912 році, у Львові відбулася перша пластова присяга.

Скаутський рух зародився у 1907 році завдяки британцю Роберту Бейден-Поуеллу. Саме він створив перший табір скаутів та видав підручник "Скаутинг для хлопців". Втім, в Україні скаутинг почав розвиватися з появою організації "Пласт", назва якої походить від козаків Запорозької Січі, які займалися розвідкою. Однак офіційне визнання Дня скаута в нашій державі відбулося лише в березні 2008 року. Тоді президент Віктор Ющенко видав Указ "Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні", розповідає LifeStyle24.

Не пропустіть Що не можна робити у Вербну суботу 2025: важливі заборони цього дня

З нагоди свята наша редакція підготувала щирі привітання. Збережіть їх собі та надішліть рідним та друзям, які прагнуть самовдосконалюватися та служити суспільству.

Привітання з Днем скаута в Україні 2025: картинки й проза

Вітаю з Днем скаута України! Ти несеш світло у щоденному служінні громаді та розвиваєш себе для блага інших. Бажаю тобі натхнення, витримки, справжньої дружби та нових горизонтів. Хай кожен день буде пригодою, що веде до зростання!

Привітання з Днем скаута України 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем скаута, дорогі пластуни та всі, хто живе за скаутськими принципами! Дякуємо вам за вашу чесність, відповідальність і готовність бути поруч у важку мить. Ви демонструєте приклад справжнього лідерства та любові до своєї країни. Бажаємо міцного здоров'я та відданих друзів на життєвому шляху!

Привітання з Днем скаута України 2025 / Колаж LifeStyle24

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У День скаута вітаю кожного, хто носить хустку не просто як символ, а як обітницю. Хай віра в себе, допомога ближньому та любов до України завжди ведуть правильним шляхом. Нових звершень і перемог!

Якщо ви не знаєте, які ще свята будуть у квітні 2025 року, то ми підготували для вас матеріал.

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З Днем скаута! Нехай пластова ватра ніколи не згасає у ваших серцях, а пластові пісні лунають з новими поколіннями! Міцного здоров'я та великої радості вам й вашим близьким!

Привітання з Днем скаута України 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем скаута України! Бажаю справжніх пригод, духу команди та глибоких розмов під зорями. Нехай твоє життя буде як добре спланований похід – таке ж насичене, чесне і з вогнем у серці!

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Вітаю з Днем скаута України! Ви опора майбутнього, що вчиться діяти вже сьогодні. Бажаю вам не зупинятися на досягнутому, плекати свободу, честь і силу духу. Україна пишається вами!