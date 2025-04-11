Що не можна робити у Вербну суботу та яка її історія – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити у Вербну суботу 2025

За народними повір'ями, у Вербну суботу не можна позичати гроші в борг, оскільки існує високий ризик накликати фінансові труднощі на весь рік. Також не рекомендується стригти волосся чи нігті, бо тоді позбудетеся успіху в усіх починаннях. Крім цього, християнам варто утриматися від хатніх справ, серед як прання та прибирання, оскільки існує ризик позбутися власного щастя. До того ж не слід займатися рукоділлям, зокрема вишиванням та в'язанням, бо тоді скоротите собі тривалість життя.

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали про те, що можна робити у Лазареву суботу 2025.

У цей день також не можна вирушати в далекі подорожі та переїжджати в інше місто, бо існує ризик невдач на новому місці. Водночас не варто лихословити, пліткувати, заздрити та бажати іншим зла. Адже тоді привабите негативну енергію в родину.

Що не можна робити у Вербну суботу 2025 / Фото Freepik

Вербна субота 2025: історія свята

Вербну суботу ще також називають Лазаревою, на честь святого Лазаря, якого воскресив Ісус Христос. Чоловік жив неподалік Єрусалима разом зі своїми сестрами та був другом Спасителя. Якось Лазар сильно захворів та незабаром помер. Як тільки Ісус дізнався про це, то одразу вирушив до Віфанії, села, де жив святий. Через чотири дні Христос прибув до гробниці друга та наказав прибрати камінь, який закривав вхід до печери. У цей момент Син Божий сказав: "Лазар! Іди геть" – і чоловік несподівано воскрес.

Про цю подію одразу дізналися інші люди, тому на наступний день, у Вербну неділю, коли Христос прибув до Єрусалима, Його зустріли з великою радістю.