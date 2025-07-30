Цьогоріч 30 липня відзначають маловідоме, але важливе сімейне свято – День свекра. Це чудова нагода висловити вдячність за настанови та підтримку рідній людині.

У цей день заведено вшановувати свекра та дякувати йому за мудрість й турботу. LifeStyle24 підготував теплі привітання з Днем свекра у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і близьким та підніміть їм настрій.

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Привітання з Днем свекра 2025: картинки, проза й вірші

Любий свекре, бажаю залишатися веселим, молодим, цікавим, добрим та відважним чоловіком. Бажаю не сперечатися з віком, а просто забути про нього. Бажаю добробуту, поваги та кохання родини. Нехай цей день подарує яскраве свято. Нехай попереду чекає довге щасливе життя. Будьте сповнені сил, розуму, енергії, натхнення, сміливості та бадьорості!

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Від щирого серця вітаю свого свекра зі святом! Нехай життя з кожним роком стає цікавіше, здоров’я буде на вищому рівні, діти та онуки поважають, кохають та ніколи не забувають!

Привітання з Днем свекра 2025 / Колаж LifeStyle24

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Ви той, в кого день зараз прекрасний,

Тому привітання отримайте вчасно!

Завжди залишайтеся мужнім і сильним,

Усе щоб в житті вам здавалось посильним.

Спасибі за ваші слова та поради,

Що допомагаєте завжди ви радо.

Нехай небеса благодать вам дарують.

Хай люди вас люблять і завжди шанують.

Бажаю вам, мій другий рідний ви татку,

Лише довгих літ, миру, сил та достатку,

Щоб посмішка щастя в душі дарувала,

А серце любов'ю до рідних палало.

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Другого тата сьогодні вітаю!

Радощів вам і здоров'я бажаю.

Здійснення мрій, хай щастить неодмінно,

Хай таланить вам в усьому незмінно!

Довгих років і везіння у справах,

Завжди лишатись в глобальному правим,

Жити з комфортом, родині на радість,

Та не втрачати кмітливість і жвавість!

Привітання з Днем свекра 2025 / Колаж LifeStyle24

Нагадаємо, 30 липня також відзначають Міжнародний день дружби. Наша редакція підготувала щирі привітання у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм найближчим людям.

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Дорогий свекре, поспішаю привітати вас зі святом! Щиро бажаю завжди залишатися таким запальним, яскравим, жартівником та душею будь-якої компанії. Нехай життя винагороджує тебе за тяжку працю, старання та добру натуру.

***

Дорогий, свекре, вітаю вас з вашим днем! Хай кожна мить життя буде наповнена позитивом і радістю. Бажаю вам успіху у всіх справа, а вашому дому – гармонії, радості та любові.

Привітання з Днем свекра 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Ви як другий батько для мене,

Піклуєтесь більше ніж про себе,

Тому маю велику честь,

Привітати вас сьогодні зі святом,

Ви людина добра, щира,

Завжди вас бачити рада.

Нехай настрій ніхто не псує,

У душі завжди буде весна,

І хоч роки беруть своє,

У вас особливість одна.

Тому бажаю вам море тепла,

У серці та душі,

Можете розраховувати на підтримку,

Завжди, ви не одні.

***

Свекре, мій шановний,

Вітаю зі святом вас!

Бажаю, щоб здоров'я

Було міцним у вас!

Щоб ви жили у щасті

І ще багато літ,

Нехай вам посміхається

Навколишній весь світ!

Хай буде купа друзів,

І серце хай співа,

Душа хай ваша буде

Вічно молода!