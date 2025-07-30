В этот день принято чествовать свекра и благодарить его за мудрость и заботу. LifeStyle24 подготовил теплые поздравления с Днем свекра в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и близким и поднимите им настроение.

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Поздравления с Днем свекра 2025: картинки, проза и стихи

Дорогой свекр, желаю оставаться веселым, молодым, интересным, добрым и отважным человеком. Желаю не спорить с возрастом, а просто забыть о нем. Желаю благополучия, уважения и любви семьи. Пусть этот день подарит яркий праздник. Пусть впереди ждет долгая счастливая жизнь. Будьте полны сил, ума, энергии, вдохновения, смелости и бодрости!

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От всей души поздравляю своего свекра с праздником! Пусть жизнь с каждым годом становится интереснее, здоровье будет на высшем уровне, дети и внуки уважают, любят и никогда не забывают!

Поздравления с Днем свекра 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Ви той, в кого день зараз прекрасний,

Тому привітання отримайте вчасно!

Завжди залишайтеся мужнім і сильним,

Усе щоб в житті вам здавалось посильним.

Спасибі за ваші слова та поради,

Що допомагаєте завжди ви радо.

Нехай небеса благодать вам дарують.

Хай люди вас люблять і завжди шанують.

Бажаю вам, мій другий рідний ви татку,

Лише довгих літ, миру, сил та достатку,

Щоб посмішка щастя в душі дарувала,

А серце любов'ю до рідних палало.

***

Другого тата сьогодні вітаю!

Радощів вам і здоров'я бажаю.

Здійснення мрій, хай щастить неодмінно,

Хай таланить вам в усьому незмінно!

Довгих років і везіння у справах,

Завжди лишатись в глобальному правим,

Жити з комфортом, родині на радість,

Та не втрачати кмітливість і жвавість!

Поздравления с Днем свекра 2025 / Коллаж LifeStyle24

Напомним, 30 июля также отмечают Международный день дружбы. Наша редакция подготовила искренние поздравления в картинках, прозе и стихах, которые вы можете отправить своим близким людям.

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Дорогой свекр, спешу поздравить вас с праздником! Искренне желаю всегда оставаться таким зажигательным, ярким, шутником и душой любой компании. Пусть жизнь вознаграждает тебя за тяжкий труд, старания и добрую натуру.

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Дорогой, свекр, поздравляю вас с вашим днем! Пусть каждое мгновение жизни будет наполнено позитивом и радостью., Желаю вам успеха во всех дело, а вашему дому – гармонии _COPY2 радости и любви.

Поздравления с Днем свекра 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Ви як другий батько для мене,

Піклуєтесь більше ніж про себе,

Тому маю велику честь,

Привітати вас сьогодні зі святом,

Ви людина добра, щира,

Завжди вас бачити рада.

Нехай настрій ніхто не псує,

У душі завжди буде весна,

І хоч роки беруть своє,

У вас особливість одна.

Тому бажаю вам море тепла,

У серці та душі,

Можете розраховувати на підтримку,

Завжди, ви не одні.

***

Свекре, мій шановний,

Вітаю зі святом вас!

Бажаю, щоб здоров'я

Було міцним у вас!

Щоб ви жили у щасті

І ще багато літ,

Нехай вам посміхається

Навколишній весь світ!

Хай буде купа друзів,

І серце хай співа,

Душа хай ваша буде

Вічно молода!