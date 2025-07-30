Главная цель Международного дня дружбы – напомнить о ценности дружеских отношений, поддержку и взаимопонимание, которые мы находим в друзьях. По случаю праздника LifeStyle24 подготовил искренние поздравления в картинках, прозе и стихах, которые вы можете отправить своим близким людям.

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Как поздравить с Международным днем дружбы 2025?: картинки, проза и стихи

Вітаю з Днем дружби!

Разом жити нам веселіше.

Знай, хоч в радість, хоч в біду

Я тебе не підведу!

Лише добра тобі бажаю,

Щастя, радості й любові,

Ніколи не знати печалі.

Краще все буде з тобою!

***

У цей день хочу друзів привітати,

Подарувати вам теплі слова.

Не можу без вас себе уявити,

Дружба наша істинно міцна!

Я хочу, щоб були ви здорові,

Щастя просто било через край,

Щоб небо було волошковим,

Цілий рік в душі – квітучий май!

Щоб наша дружба не закінчувалася,

Їй перешкоди були не страшні,

Щоб в серці назавжди залишилися

Наші сподівання і кращі мрії!

Поздравление с Международным днем дружбы 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Международным днем дружбы. Желаю дружить с добрыми людьми, которые всегда тебя поддержат и поймут. Желаю, чтобы эта дружба была крепкой и сильной, чтобы ни километры, ни ветры судьбы, ни жизненные позиции друг друга не грозили сколом или трещиной в теплых и искренних дружеских отношениях.

***

Дружба – это одна из самых важных вещей в нашей жизни! Спасибо вам, дорогие друзья, за годы дружбы! Мы понимаем друг друга с полуслова, нам вечно весело, но мы всегда готовы разделить вместе печали! Спасибо вам за все, мои дорогие сердцу люди! Пусть наша дружба только крепнет из года в год!

Поздравление с Международным днем дружбы 2025 / Коллаж LifeStyle24

Кстати, 30 июля также отмечают День свекра. Наша редакция подготовила теплые поздравления с этим семейным праздником.

***

З Днем дружби хочу привітати!

Це свято для всіх нас,

Щоб дружбу світлу прославити,

Ту, що лікує у важкий час.

Вам бажаю друзів берегти,

Ніколи їх не зраджувати,

Допомагати, любити та вірити,

Любити та розуміти!

***

З Днем дружби тебе вітаю,

Адже дружба найцінніша валюта.

Цінніше за багатства і злата.

Дорожче алмазів і шуби.

Бути другом буває не просто,

Хоча і дуже приємно.

Завжди є сто тем і питань,

Веселі свята, презенти.

Бажаю тобі я сьогодні

Усмішок й радості, щастя.

Більше друзів й здоров'я,

Щоб з ними частіше зустрічатись!

Поздравление с Международным днем дружбы 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Днем дружбы! Пусть в твоей жизни всегда будут рядом люди, с которыми можно делиться радостью, поддержкой и незабываемыми моментами. Пусть эта дружба будет как солнце, освещающее путь и приносящее тепло в любую погоду!

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Поздравляю с замечательным праздником – Днем дружбы! Пусть каждый день приносит тебе новые возможности для радости и веселых совместных мгновений. Желаю, чтобы дружба всегда была источником вдохновения, силы и тепла в твоей жизни!