Сьогодні – День Святого Патріка 2025: історія та традиції свята

17 березня у світі відзначається одне з найяскравіших свят року – День Святого Патріка. Він присвячений покровителю Ірландії, який, за легендою, запровадив християнство на острові й вигнав звідти усіх змій.

Це свято відоме своїми веселими традиціями та символами. У цей день багато людей одягаються у все зелене, прикрашають себе символікою Ірландії та беруть участь у різноманітних заходах. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

Не пропустіть 17 березня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна відмовляти у допомозі

День Святого Патріка 2025: історія свята

Святий Патрік жив у V столітті. За переказами, він народився у Британії, але в ранньому віці його викрали ірландські пірати й продали у рабство. У полоні він пас овець і багато молився, а через кілька років йому вдалося втекти. Після того як Патрік повернувся додому, то знову вирушив до Ірландії, але вже як місіонер, щоб поширювати християнство. Згідно з легендою, святий використовував трилисник як символ Святої Трійці, розповідаючи ірландцям про Бога-Отця, Бога-Сина та Бога-Духа Святого. Крім цього, люди вірять, що Патрік вигнав усіх змій із території Ірландії.

День Святого Патріка офіційно створили приблизно у XVII столітті, а згодом, у XIX–XX століттях, він став популярним далеко за межами Ірландії, особливо серед ірландської діаспори в США, Канаді, Австралії та Великій Британії.

День Святого Патріка 2025 / Фото Freepik

Як святкують День Святого Патріка

У цей день люди обирають зелений одяг та навіть фарбують волосся і бороди в цей колір, адже він асоціюється з Ірландією та її природою, зокрема з трилисником. Крім цього, у великих містах зазвичай відбуваються паради, на яких люди маршують вулицями в яскравих костюмах та звучить жива музика.

Водночас у свято заведено йти разом з друзями до пабів, замовляти традиційні ірландські алкогольні напої та розважатися.

Традиції Дня Святого Патріка / Фото Freepik

Зауважимо, якщо ви цікавитеся іншими святами березня 2025 року, то пропонуємо ознайомитися з нашим матеріалом.

Як привітати з Днем святого Патріка 2025

Вітаю з Днем Святого Патрика і бажаю, щоб життя було щасливим яскравим трилисником конюшини, яке складалося з трьох аркушів – миру, здоров'я і добробуту. Нехай завжди горить зелене світло до мрій і успіху, нехай кожен день дарує радість, веселощі, достаток і доброту!

***

Бажаю, щоб у День Святого Патріка трилисник конюшини приніс удачу та успіх, бажаю веселого свята і яскравої вечірки, світлої радості серця і доброї надії душі, красивих парадів і великого щастя в житті.

***

Вітаю з Днем Святого Патрика і побажати хочу дивовижних веселощів, зеленого світла до удачі й щастя, заповітного трилисника конюшини, який принесе успіх і добробуту, відмінного настрою і чудову компанію.

***

У День Святого Патріка, друзі, не гріх всім хоча б на один вечір стати ірландцями й відправитися в наш улюблений паб! Побажаю вам випити самого свіжого і смачного пива, а також повеселитися від душі. З Днем Святого Патріка!