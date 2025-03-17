У цей день наші предки пекли хліб і печиво у формі птахів. Про заборони й прикмети на 17 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Коломийську єпархію Православної церкви України.

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День пам'яті преподобного Олексія, чоловіка Божого

Він народився в Римі в знатній і благочестивій родині. Олексій ще з юності прагнув до подвижницького життя, але батьки змусили його одружитися. У першу ж ніч після весілля він залишив дім, віддав усе майно бідним і вирушив до Едеси, де 17 років жив при церкві, присвятивши час молитві. Згодом преподобний таємно почав мандрувати на кораблі, але буря повернула його до Риму. Чоловік знову оселився в батьківському домі, але вже як жебрак, зазнаючи принижень. Втім, це не заважало Олексію проводити час за молитвою. Перед смертю святий написав сувій зі своєю історією, про яку згодом дізналися і його батьки. Олексія поховали за усіма християнськими традиціями.

Що не можна робити

Не варто думати про погане.

Не можна лихословити та конфліктувати.

Не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема шити й вишивати.

Не слід відмовляти у допомозі, бо тоді привабите негативні події в майбутньому.

Народні прикмети

Якщо надворі вітряно, то очікуйте холодів.

Якщо сьогодні сонячно, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо побачите ластівок, то весна буде теплою.

Якщо на небі добре видно зорі, то незабаром буде тепло.

Що ще відзначають

День мобілізаційного працівника. Його щорічно відзначають з 2000 року. Спершу цей день святкували 14 вересня, але згодом цю дату змінили у зв'язку з першою масштабною мобілізацією в Україні, яка сталася 17 березня 2014-го.

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