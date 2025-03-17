В этот день наши предки пекли хлеб и печенье в форме птиц. О запретах и приметах на 17 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной церкви Украины.
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День памяти преподобного Алексея, человека Божьего
Он родился в Риме в знатной и благочестивой семье. Алексей еще с юности стремился к подвижнической жизни, но родители заставили его жениться. В первую же ночь после свадьбы он оставил дом, отдал все имущество бедным и отправился в Эдессу, где 17 лет жил при церкви, посвятив время молитве. Впоследствии преподобный тайно начал странствовать на корабле, но буря вернула его в Рим. Мужчина снова поселился в родительском доме, но уже как нищий, терпя унижения. Впрочем, это не мешало Алексею проводить время за молитвой. Перед смертью святой написал свиток со своей историей, о которой впоследствии узнали и его родители. Алексея похоронили по всем христианским традициям.
Что нельзя делать
- Не стоит думать о плохом.
- Нельзя сквернословить и конфликтовать.
- Не рекомендуется заниматься рукоделием, в частности шить и вышивать.
- Не следует отказывать в помощи, потому что тогда привлечете негативные события в будущем.
Народные приметы
- Если на улице ветрено, то ожидайте холодов.
- Если сегодня солнечно, то в этом году будет обильный урожай.
- Если увидите ласточек, то весна будет теплой.
- Если на небе хорошо видны звезды, то вскоре будет тепло.
Что еще отмечают
День мобилизационного работника. Его ежегодно отмечают с 2000 года. Сначала этот день праздновали 14 сентября, но впоследствии эту дату изменили в связи с первой масштабной мобилизацией в Украине, которая произошла 17 марта 2014-го.
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