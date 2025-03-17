В этот день наши предки пекли хлеб и печенье в форме птиц. О запретах и приметах на 17 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной церкви Украины.

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День памяти преподобного Алексея, человека Божьего

Он родился в Риме в знатной и благочестивой семье. Алексей еще с юности стремился к подвижнической жизни, но родители заставили его жениться. В первую же ночь после свадьбы он оставил дом, отдал все имущество бедным и отправился в Эдессу, где 17 лет жил при церкви, посвятив время молитве. Впоследствии преподобный тайно начал странствовать на корабле, но буря вернула его в Рим. Мужчина снова поселился в родительском доме, но уже как нищий, терпя унижения. Впрочем, это не мешало Алексею проводить время за молитвой. Перед смертью святой написал свиток со своей историей, о которой впоследствии узнали и его родители. Алексея похоронили по всем христианским традициям.

Что нельзя делать

  • Не стоит думать о плохом.
  • Нельзя сквернословить и конфликтовать.
  • Не рекомендуется заниматься рукоделием, в частности шить и вышивать.
  • Не следует отказывать в помощи, потому что тогда привлечете негативные события в будущем.

Народные приметы

  • Если на улице ветрено, то ожидайте холодов.
  • Если сегодня солнечно, то в этом году будет обильный урожай.
  • Если увидите ласточек, то весна будет теплой.
  • Если на небе хорошо видны звезды, то вскоре будет тепло.

Что еще отмечают

День мобилизационного работника. Его ежегодно отмечают с 2000 года. Сначала этот день праздновали 14 сентября, но впоследствии эту дату изменили в связи с первой масштабной мобилизацией в Украине, которая произошла 17 марта 2014-го.

О других праздниках в Украине марта 2025 года – читайте далее в нашем материале.