Що не можна робити на День святого Юрія 2025: головні заборони
- На День святого Юрія не можна сваритися, сперечатися, влаштовувати гучні гуляння, брати в руки гострі предмети чи займатися рукоділлям.
- Не слід стригти чи фарбувати волосся, мати справу з шерстю або вовняними нитками, щоб уникнути негативних наслідків для здоров'я та врожаю.
23 квітня в Україні традиційно відзначають День святого Юрія або Юрія Весняного. Це свято пов'язане з християнським мучеником і римським воїном Юрієм Змієборцем, якого вважають покровителем худоби й тварин.
У цей день наші предки вперше виганяли худобу на пасовище, і щоб вберегти її від лиха, обприскували свяченою водою. Також було заведено молитися святому Юрію про гарний врожай і захист від шкідників. Крім цього, пращури збирали ранкову росу, адже вона вважалася цілющою, та вмивалися нею, розповідає LifeStyle24.
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Що не можна робити на Юрія
Наші предки ставилися до цього дня з особливою обережністю та дотримувалися низки заборон, щоб не порушити гармонію природи та захистити своє господарство. Так, у давнину люди не сварилися та не сперечалися у свято Юрія. Вважалося, що будь-яке погане слово або висловлена образа мають силу тривалого прокляття. Водночас сварка, яка станеться на Юрія, може тривати роками.
Також пращури уникали гучних гулянь і веселощів. Річ у тім, що цей день варто присвятити вшануванню природи й худоби, а не розвагам. Крім цього, не слід брати в руки гострі предмети та займатися рукоділлям, зокрема шити, вишивати та в'язати. За народними повір'ями, виникає високий ризик зіпсувати врожай і позбавити родину щастя, якщо користуватися гострими знаряддями у цей день.
До того ж не слід стригти чи фарбувати волосся. Згідно з прикметами, людина може стати вразливою, а її самопочуття різко погіршитися. Важливо зазначити, що також не можна мати справу з шерстю чи вовняними нитками, оскільки це може зашкодити здоров'ю худоби.
Народні прикмети
- Якщо надворі тепло, то літо прийде рано.
- Якщо побачите на траві росу, то буде щедрий врожай.
- Якщо на Юрія піде дощ, то виросте багато трави.
- Якщо на вулиці здійметься сильний вітер, то така погода буде протягом тижня.
- Якщо в цей день піде сніг, то цьогоріч буде рясний врожай.
- Якщо вранці безвітряно, то ранні посіви будуть вдалими.
- Якщо вітер дме з південного напрямку, то буде гарний врожай.
- Якщо вітер дме з північного напрямку, то буде неврожай.
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