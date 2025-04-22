У цей день наші предки вперше виганяли худобу на пасовище, і щоб вберегти її від лиха, обприскували свяченою водою. Також було заведено молитися святому Юрію про гарний врожай і захист від шкідників. Крім цього, пращури збирали ранкову росу, адже вона вважалася цілющою, та вмивалися нею, розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити на Юрія

Наші предки ставилися до цього дня з особливою обережністю та дотримувалися низки заборон, щоб не порушити гармонію природи та захистити своє господарство. Так, у давнину люди не сварилися та не сперечалися у свято Юрія. Вважалося, що будь-яке погане слово або висловлена образа мають силу тривалого прокляття. Водночас сварка, яка станеться на Юрія, може тривати роками.

Також пращури уникали гучних гулянь і веселощів. Річ у тім, що цей день варто присвятити вшануванню природи й худоби, а не розвагам. Крім цього, не слід брати в руки гострі предмети та займатися рукоділлям, зокрема шити, вишивати та в'язати. За народними повір'ями, виникає високий ризик зіпсувати врожай і позбавити родину щастя, якщо користуватися гострими знаряддями у цей день.

До того ж не слід стригти чи фарбувати волосся. Згідно з прикметами, людина може стати вразливою, а її самопочуття різко погіршитися. Важливо зазначити, що також не можна мати справу з шерстю чи вовняними нитками, оскільки це може зашкодити здоров'ю худоби.

Юрій Змієборець / Фото Freepik

Народні прикмети

Якщо надворі тепло, то літо прийде рано.

Якщо побачите на траві росу, то буде щедрий врожай.

Якщо на Юрія піде дощ, то виросте багато трави.

Якщо на вулиці здійметься сильний вітер, то така погода буде протягом тижня.

Якщо в цей день піде сніг, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо вранці безвітряно, то ранні посіви будуть вдалими.

Якщо вітер дме з південного напрямку, то буде гарний врожай.

Якщо вітер дме з північного напрямку, то буде неврожай.

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