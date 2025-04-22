В этот день наши предки впервые выгоняли скот на пастбище, и чтобы уберечь его от беды, опрыскивали святой водой. Также было принято молиться святому Юрию о хорошем урожае и защите от вредителей. Кроме этого, предки собирали утреннюю росу, ведь она считалась целебной, и умывались ею, рассказывает LifeStyle24.
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Что нельзя делать на Юрия
Наши предки относились к этому дню с особой осторожностью и придерживались ряда запретов, чтобы не нарушить гармонию природы и защитить свое хозяйство. Так, в древности люди не ссорились и не спорили в праздник Юрия. Считалось, что любое плохое слово или высказанная обида имеют силу длительного проклятия. В то же время ссора, которая произойдет на Юрия, может длиться годами.
Также предки избегали громких гуляний и веселья. Дело в том, что этот день стоит посвятить почитанию природы и скота, а не развлечениям. Кроме этого, не следует брать в руки острые предметы и заниматься рукоделием, в частности шить, вышивать и вязать. По народным поверьям, возникает высокий риск испортить урожай и лишить семью счастья, если пользоваться острыми орудиями в этот день.
К тому же не следует стричь или красить волосы. Согласно приметам, человек может стать уязвимым, а его самочувствие резко ухудшиться. Важно отметить, что также нельзя иметь дело с шерстью или шерстяными нитями, поскольку это может навредить здоровью скота.
Народные приметы
- Если на улице тепло, то лето придет рано.
- Если увидите на траве росу, то будет щедрый урожай.
- Если на Юрия пойдет дождь, то вырастет много травы.
- Если на улице поднимется сильный ветер, то такая погода будет в течение недели.
- Если в этот день пойдет снег, то в этом году будет обильный урожай.
- Если утром безветренно, то ранние посевы будут удачными.
- Если ветер дует с южного направления, то будет хороший урожай.
- Если ветер дует с северного направления, то будет неурожай.
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