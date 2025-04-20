Что интересно, в это время действуют определенные запреты, которых придерживались наши предки. Что нельзя делать в Светлую седмицу – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в Светлую седмицу

В течение Светлой недели верующим нельзя ругаться, сквернословить и конфликтовать, ведь это отдаляет человека от Божьей благодати. Также христианам не стоит громко спорить и ссориться с родными и близкими. Кроме этого, не следует врать и нарушать обещания, потому что тогда привлечете неудачи и проблемы в жизнь.

В Светлую седмицу не рекомендуется думать о плохом и соблюдать пост. Дело в том, что пищевые ограничения завершились еще на Пасху, поэтому людям следует посвятить внимание радости по случаю Воскресения Иисуса Христа и не воздерживаться от еды и празднований.

К тому же не принято занимать и брать деньги в долг в этот период. Наши предки верили, что так можно было навлечь финансовые трудности. В то же время верующим следует избегать тяжелого физического труда, а вместо этого посвятить время молитве и добрым делам.

Светлая седмица 2025 / Фото Freepik

Что можно делать в Светлую седмицу

В это время отменяются все ограничения Великого поста, поэтому разрешается есть мясные и молочные продукты, которые символизируют новую жизнь. Также принято веселиться, делиться добром, отдыхать в кругу близких и не погружаться в будничные хлопоты.

На протяжении всей недели верующие продолжают молиться за близких, мир и победу добра. Кроме этого, в Светлую седмицу стоит дарить подарки, помогать тем, кто в этом нуждается, и не отказывать в просьбе о поддержке.