В этот светлый день люди стремятся осуществлять свои мечты и пожелания, обмениваются поздравлениями и знаками внимания. LifeStyle24 подготовил самые искренние поздравления с Пасхой в картинках, прозе и стихах, которые смогут передать самые теплые чувства.

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Поздравления с Пасхой 2025: картинки, проза и стихи

С Пасхой! Христос Воскрес, добро победило зло. В этот светлый праздник я желаю мира и благополучия. Пусть жизнь будет яркой, теплой и ласковой, как майское солнце.

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С Христовым Воскресением! Пусть светлый праздник Пасхи подарит тепло и свет вашему дому, пусть радость ваших сердец будет неиссякаемой, а вера укрепляется с каждым днем. Пусть дни вашей жизни будут наполнены надеждой и вдохновением, а доброта и любовь сопровождают вас на каждом шагу.

Поздравление с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Желаю, чтобы в ваши двери всегда стучали только добрые и радостные события, в окно, чтобы светило яркое солнышко, а в душе всегда пели чудесные птицы. Мира вам, гармонии, тепла, любви и хорошего настроения. С праздником Пасхи!

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Воскрес Христос! Христос Воскрес! Желаю, чтобы в ваш дом приходили только добрые вести. Чтобы жизнь была украшена счастьем, наполнена светом и окружена благополучием. Пусть не тускнеет радость в ваших глазах, пусть всегда горит любовь в ваших сердцах, пусть вера всегда помогает вам в жизни. С Пасхой!

Поздравление с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

"Христос Воскрес!" – десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

"Христос воскрес" – лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

***

З Великоднем! З Христовим Воскресінням!

Здоров'я! Миру! Успіхів у праці!

Помолимося за душі спасіння

У колі друзів, в радості й щасті.

Паски посвятимо, і згадаємо рідних,

Які від нас у вічність відійшли.

Дай Боже всім з Великоднем погідним!

У злагоді й достатку, щоб жили!

Любові вам, надії, сил і віри!

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Хай у кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска

І писанок пару з корінчиком хрону —

Хай плине достаток до вашого дому.

Ще можна поставити меду горнятко

Щоб справи у вас цілий рік ішли гладко.

Христос Воскрес!

***

З Великоднем тебе

Я щиро привітаю!

Хай Бог тобі в житті

У всьому помагає!

Нехай дарує ангел,

Любов тобі з небес!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

За Великдень!