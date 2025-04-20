В этот светлый день люди стремятся осуществлять свои мечты и пожелания, обмениваются поздравлениями и знаками внимания. LifeStyle24 подготовил самые искренние поздравления с Пасхой в картинках, прозе и стихах, которые смогут передать самые теплые чувства.
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Поздравления с Пасхой 2025: картинки, проза и стихи
С Пасхой! Христос Воскрес, добро победило зло. В этот светлый праздник я желаю мира и благополучия. Пусть жизнь будет яркой, теплой и ласковой, как майское солнце.
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С Христовым Воскресением! Пусть светлый праздник Пасхи подарит тепло и свет вашему дому, пусть радость ваших сердец будет неиссякаемой, а вера укрепляется с каждым днем. Пусть дни вашей жизни будут наполнены надеждой и вдохновением, а доброта и любовь сопровождают вас на каждом шагу.
Поздравление с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Желаю, чтобы в ваши двери всегда стучали только добрые и радостные события, в окно, чтобы светило яркое солнышко, а в душе всегда пели чудесные птицы. Мира вам, гармонии, тепла, любви и хорошего настроения. С праздником Пасхи!
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Воскрес Христос! Христос Воскрес! Желаю, чтобы в ваш дом приходили только добрые вести. Чтобы жизнь была украшена счастьем, наполнена светом и окружена благополучием. Пусть не тускнеет радость в ваших глазах, пусть всегда горит любовь в ваших сердцах, пусть вера всегда помогает вам в жизни. С Пасхой!
Поздравление с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24
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"Христос Воскрес!" – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
"Христос воскрес" – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
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З Великоднем! З Христовим Воскресінням!
Здоров'я! Миру! Успіхів у праці!
Помолимося за душі спасіння
У колі друзів, в радості й щасті.
Паски посвятимо, і згадаємо рідних,
Які від нас у вічність відійшли.
Дай Боже всім з Великоднем погідним!
У злагоді й достатку, щоб жили!
Любові вам, надії, сил і віри!
Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Хай у кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска
І писанок пару з корінчиком хрону —
Хай плине достаток до вашого дому.
Ще можна поставити меду горнятко
Щоб справи у вас цілий рік ішли гладко.
Христос Воскрес!
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З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
За Великдень!