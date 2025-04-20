У цей світлий день люди прагнуть здійснювати свої мрії та побажання, обмінюються привітаннями та знаками уваги. LifeStyle24 підготував найщиріші привітання з Великоднем у картинках, прозі та віршах, які зможуть передати найтепліші почуття.

Цікаво Найкрасивіші картинки-привітання з Великоднем 2025: гарна добірка листівок

Привітання з Великоднем 2025: картинки, проза й вірші

З Великоднем! Христос Воскрес, добро перемогло зло. У це світле свято я бажаю миру і добробуту. Нехай життя буде яскравим, теплим і ласкавим, як травневе сонце.

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З Христовим Воскресінням! Нехай світле свято Великодня подарує тепло і світло вашій оселі, нехай радість ваших сердець буде невичерпною, а віра зміцнюється з кожним днем. Нехай дні вашого життя будуть наповнені надією і натхненням, а доброта і любов супроводжують вас на кожному кроці.

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

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Бажаю, щоб у ваші двері завжди стукали тільки добрі та радісні події, у вікно, щоб світило яскраве сонечко, а в душі завжди співали чудові птахи. Миру вам, гармонії, тепла, кохання та гарного настрою. Зі святом Великодня!

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Воскрес Христос! Христос Воскрес! Бажаю, щоб у ваш дім приходили лише добрі звістки. Щоб життя було прикрашене щастям, наповнене світлом і оточене добробутом. Нехай не тьмяніє радість у ваших очах, нехай завжди горить любов у ваших серцях, нехай віра завжди допомагає вам у житті. З Пасхою!

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

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"Христос Воскрес!" – десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

"Христос воскрес" – лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

***

З Великоднем! З Христовим Воскресінням!

Здоров'я! Миру! Успіхів у праці!

Помолимося за душі спасіння

У колі друзів, в радості й щасті.

Паски посвятимо, і згадаємо рідних,

Які від нас у вічність відійшли.

Дай Боже всім з Великоднем погідним!

У злагоді й достатку, щоб жили!

Любові вам, надії, сил і віри!

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Хай у кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска

І писанок пару з корінчиком хрону —

Хай плине достаток до вашого дому.

Ще можна поставити меду горнятко

Щоб справи у вас цілий рік ішли гладко.

Христос Воскрес!

***

З Великоднем тебе

Я щиро привітаю!

Хай Бог тобі в житті

У всьому помагає!

Нехай дарує ангел,

Любов тобі з небес!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

За Великдень!