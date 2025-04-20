Попри війну, українці відроджують стародавні обряди, які передаються з покоління в покоління. Сьогодні, у храмах по всій країні лунає радісне "Христос Воскрес!", а в молитвах особливе місце займають ті, хто захищає нашу землю. Саме завдяки Збройним Силам України мільйони українців мають змогу зустріти світле свято вдома, у родинному колі. У цей Великдень люди просять у Бога миру, сил і повернення додому всіх, хто нині далеко, розповідає LifeStyle24.

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Наша редакція підготувала найкращі привітання з Великоднем у картинках і листівках. Збережіть їх собі та обов'язково надішліть рідним, друзям і знайомим, яким хочете підняти настрій у це світле свято.

Привітання з Великоднем 2025: картинки й листівки

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Обирайте привітання з нашої добірки та проведіть Воскресіння Христове в родинному колі. Зі святом!