На Великдень християни зазвичай йдуть до церкви та освячують кошики. Туди кладуть паску, яйця, ковбасу, масло, хрін та сіль. Після служби Божої, сім'ї збираються за великим святковим столом. В Україні, до речі, є цікава традиція – битися писанками. У кого з родини яйце не розіб'ється, той і сильніший, розповідає LifeStyle24.

Цікаво Наближається Великдень 2025: чи буде додатковий вихідний з нагоди свята

Наша редакція підготувала красиві привітання з Великоднем у картинках і листівках, які ви можете надіслати своїм рідним, друзям, колегам і знайомим у свято. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час.

Привітання з Великоднем 2025: картинки й листівки

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Підніміть настрій своїм близьким у найсвітліше свято року. Не забудьте надіслати ці картинки-привітання 20 квітня!