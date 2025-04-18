Воскресіння Христове символізує перемогу життя над смертю, світла над темрявою та надії над страхом. З перших хвилин святкового ранку в повітрі лунатимуть радісні слова: "Христос Воскрес!" та "Воістину Воскрес!", розповідає LifeStyle24.

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У цей день віряни освячують кошики, а потім збираються за родинним столом. Крім цього, заведено вітати один одного з найсвітлішим святом року та бажати миру, злагоди та Божої благодаті. Саме тому наша редакція підготувала найгарніші картинки-привітання з Великоднем, які ви можете надіслати своїм рідним, колегам та друзям. Подаруйте гарний настрій та приємні емоції через яскраві листівки.

Привітання з Великоднем 2025: картинки й листівки

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Збережіть собі ці картинки-привітання заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Не забудьте надіслати їх своїм близьким у Великдень.