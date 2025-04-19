На Пасху христиане обычно идут в церковь и освящают корзины. Туда кладут паску, яйца, колбасу, масло, хрен и соль. После службы Божьей, семьи собираются за большим праздничным столом. В Украине, кстати, есть интересная традиция – биться писанками. У кого из семьи яйцо не разобьется, тот и сильнее, рассказывает LifeStyle24.

Интересно Приближается Пасха 2025: будет ли дополнительный выходной по случаю праздника

Наша редакция подготовила красивые поздравления с Пасхой в картинках и открытках, которые вы можете отправить своим родным, друзьям, коллегам и знакомым в праздник. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время.

Поздравления с Пасхой 2025: картинки и открытки

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поднимите настроение своим близким в самый светлый праздник года. Не забудьте отправить эти картинки-поздравления 20 апреля!