Традиційно у Великдень віряни освячують кошики у церкві. Після Божої служби християни запрошують близьких та збираються за великим столом, де куштують різноманітні страви, зокрема ті, що освятили в храмі, розповідає LifeStyle24.

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Воскресіння Христове символізує початок нового життя, але українці вже четвертий рік поспіль відзначають свято в умовах повномасштабної війни. Попри біль, громадяни не втрачають віри та надії у перемогу рідної країни. З нагоди свята наша редакція підготувала чудові картинки-привітання з Великоднем. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть своїм рідним, друзям і колегам.

Привітання з Великоднем 2025: картинки й листівки

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

Подаруйте гарний настрій і побажайте миру, тепла та всього найкращого своїм близьким у цей день. З Воскресінням Христовим!