З нагоди наближення великого свята LifeStyle24 підготував щирі привітання з Великоднем у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і близьким та підніміть їм настрій 20 квітня.
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Привітання з Великоднем 2025: картинки, проза й вірші
З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде великодня паска
І до віку буде з вами світла Божа ласка!
Хай Божа Матір вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує ангела з небес!
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Весна розквітла, наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю зі світлим святом Пасхи!
Христос Воскрес!
Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24
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Христос Воскрес! Вітаю вас із найсвітлішим святом Великодня! Нехай у вашому домі завжди панують віра, надія, любов та злагода. Бажаю, щоб ваше життя було чистим, як великодня вода, і щасливим, як пасхальний день!
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Вітаю зі світлим святом Христового Воскресіння! Нехай диво Воскресіння Христового принесе у ваш дім любов і душевний спокій, гармонію та добробут. Бажаю вам міцного здоров'я, миру і процвітання. Божого благословення вам і вашим близьким!
Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24
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Христос Воскрес! У цей світлий день бажаю вам відчути радість життя, силу віри й безмежну любов. Нехай Господь дарує вам здоров'я, достаток і благодать. Щасливого Великодня!
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Явилась милість нам Господня
І оживила світ, немов в раю.
В знаменне світле свято Великодня
Вітаю щиро кожну я сім'ю.
Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
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Христос Воскрес! Нехай яскраве світло цього великого свята осяє сьогодні весь світ, подарує надію, радість і щастя людям. І нехай сьогодні та завжди душа твоя іскриться вірою, помисли – добром, а серце – любов'ю.
Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24
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Вітаю зі світлим святом Пасхи! Нехай зійде на твій дім благодать, мир і спокій. Нехай панують у твоїй родині любов і доброта, турбота один про одного. Здоров'я і щастя тобі та твоїм близьким. Нехай життя буде наповнене веселощами та радістю.