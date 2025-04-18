З нагоди наближення великого свята LifeStyle24 підготував щирі привітання з Великоднем у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і близьким та підніміть їм настрій 20 квітня.

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Привітання з Великоднем 2025: картинки, проза й вірші

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде великодня паска

І до віку буде з вами світла Божа ласка!

Хай Божа Матір вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує ангела з небес!

***

Весна розквітла, наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю зі світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Христос Воскрес! Вітаю вас із найсвітлішим святом Великодня! Нехай у вашому домі завжди панують віра, надія, любов та злагода. Бажаю, щоб ваше життя було чистим, як великодня вода, і щасливим, як пасхальний день!

***

Вітаю зі світлим святом Христового Воскресіння! Нехай диво Воскресіння Христового принесе у ваш дім любов і душевний спокій, гармонію та добробут. Бажаю вам міцного здоров'я, миру і процвітання. Божого благословення вам і вашим близьким!

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

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Христос Воскрес! У цей світлий день бажаю вам відчути радість життя, силу віри й безмежну любов. Нехай Господь дарує вам здоров'я, достаток і благодать. Щасливого Великодня!

***

Явилась милість нам Господня

І оживила світ, немов в раю.

В знаменне світле свято Великодня

Вітаю щиро кожну я сім'ю.

Бажаю щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

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Христос Воскрес! Нехай яскраве світло цього великого свята осяє сьогодні весь світ, подарує надію, радість і щастя людям. І нехай сьогодні та завжди душа твоя іскриться вірою, помисли – добром, а серце – любов'ю.

Привітання з Великоднем 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю зі світлим святом Пасхи! Нехай зійде на твій дім благодать, мир і спокій. Нехай панують у твоїй родині любов і доброта, турбота один про одного. Здоров'я і щастя тобі та твоїм близьким. Нехай життя буде наповнене веселощами та радістю.