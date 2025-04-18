По случаю приближения большого праздника LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Пасхой в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и близким и поднимите им настроение 20 апреля.

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Поздравления с Пасхой 2025: картинки, проза и стихи

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде великодня паска

І до віку буде з вами світла Божа ласка!

Хай Божа Матір вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує ангела з небес!

***

Весна розквітла, наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю зі світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Христос Воскрес! Поздравляю вас с самым светлым праздником Пасхи! Пусть в вашем доме всегда царят вера, надежда, любовь и согласие. Желаю, чтобы ваша жизнь была чистой, как пасхальная вода, и счастливой, как пасхальный день!

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Поздравляю со светлым праздником Христова Воскресения! Пусть чудо Воскресения Христова принесет в ваш дом любовь и душевный покой, гармонию и благополучие. Желаю вам крепкого здоровья, мира и процветания. Божьего благословения вам и вашим близким!

Поздравление с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Христос Воскрес! В этот светлый день желаю вам почувствовать радость жизни, силу веры и безграничную любовь. Пусть Господь дарует вам здоровье, достаток и благодать. Счастливой Пасхи!

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Явилась милість нам Господня

І оживила світ, немов в раю.

В знаменне світле свято Великодня

Вітаю щиро кожну я сім'ю.

Бажаю щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

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Христос Воскрес! Пусть яркий свет этого великого праздника озарит сегодня весь мир, подарит надежду, радость и счастье людям. И пусть сегодня и всегда душа твоя искрится верой, помыслы – добром, а сердце – любовью.

Поздравление с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть сойдет на твой дом благодать, мир и покой. Пусть царят в твоей семье любовь и доброта, забота друг о друге. Здоровья и счастья тебе и твоим близким. Пусть жизнь будет наполнена весельем и радостью.