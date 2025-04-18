По случаю приближения большого праздника LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Пасхой в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и близким и поднимите им настроение 20 апреля.
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Поздравления с Пасхой 2025: картинки, проза и стихи
З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде великодня паска
І до віку буде з вами світла Божа ласка!
Хай Божа Матір вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує ангела з небес!
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Весна розквітла, наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю зі світлим святом Пасхи!
Христос Воскрес!
Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Христос Воскрес! Поздравляю вас с самым светлым праздником Пасхи! Пусть в вашем доме всегда царят вера, надежда, любовь и согласие. Желаю, чтобы ваша жизнь была чистой, как пасхальная вода, и счастливой, как пасхальный день!
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Поздравляю со светлым праздником Христова Воскресения! Пусть чудо Воскресения Христова принесет в ваш дом любовь и душевный покой, гармонию и благополучие. Желаю вам крепкого здоровья, мира и процветания. Божьего благословения вам и вашим близким!
Поздравление с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Христос Воскрес! В этот светлый день желаю вам почувствовать радость жизни, силу веры и безграничную любовь. Пусть Господь дарует вам здоровье, достаток и благодать. Счастливой Пасхи!
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Явилась милість нам Господня
І оживила світ, немов в раю.
В знаменне світле свято Великодня
Вітаю щиро кожну я сім'ю.
Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
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Христос Воскрес! Пусть яркий свет этого великого праздника озарит сегодня весь мир, подарит надежду, радость и счастье людям. И пусть сегодня и всегда душа твоя искрится верой, помыслы – добром, а сердце – любовью.
Поздравление с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть сойдет на твой дом благодать, мир и покой. Пусть царят в твоей семье любовь и доброта, забота друг о друге. Здоровья и счастья тебе и твоим близким. Пусть жизнь будет наполнена весельем и радостью.