Традиционно в Пасху верующие освящают корзины в церкви. После Божьей службы христиане приглашают близких и собираются за большим столом, где пробуют разнообразные блюда, в частности те, что освятили в храме, рассказывает LifeStyle24.

Смотрите также Пусть в доме царят вера и надежда: самые теплые поздравления с Пасхой в прозе и стихах

Воскресение Христово символизирует начало новой жизни, но украинцы уже четвертый год подряд отмечают праздник в условиях полномасштабной войны. Несмотря на боль, граждане не теряют веры и надежды в победу родной страны. По случаю праздника наша редакция подготовила замечательные картинки-поздравления с Пасхой. Сохраните их себе заранее и отправьте своим родным, друзьям и коллегам.

Поздравления с Пасхой 2025: картинки и открытки

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Подарите хорошее настроение и пожелайте мира, тепла и всего наилучшего своим близким в этот день. С Воскресением Христовым!