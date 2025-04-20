Несмотря на войну, украинцы возрождают древние обряды, которые передаются из поколения в поколение. Сегодня, в храмах по всей стране звучит радостное "Христос Воскрес!", а в молитвах особое место занимают те, кто защищает нашу землю. Именно благодаря Вооруженным Силам Украины миллионы украинцев имеют возможность встретить светлый праздник дома, в семейном кругу. В эту Пасху люди просят у Бога мира, сил и возвращения домой всех, кто сейчас далеко, рассказывает LifeStyle24.

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Наша редакция подготовила лучшие поздравления с Пасхой в картинках и открытках. Сохраните их себе и обязательно отправьте родным, друзьям и знакомым, которым хотите поднять настроение в этот светлый праздник.

Поздравления с Пасхой 2025: картинки и открытки

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Пасхой 2025 / Коллаж LifeStyle24

Выбирайте поздравления из нашей подборки и проведите Воскресение Христово в семейном кругу. С праздником!