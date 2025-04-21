Интересно, что Светлую неделю еще называют Светлая седмица. Она символизирует начало весеннего возрождения и обновленной жизни. Поэтому стоит придерживаться определенных запретов, пишет LifeStyle24.

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Что нельзя делать в Светлую неделю

Нельзя скорбеть по умершим и проводить панихиды.

Нельзя проводить обряды венчания, однако обряд крещения проводить можно.

Стоит воздержаться от будничных дел, особенно от тяжелого физического труда.

Не следует в течение семи дней заниматься рукоделием, стирать вещи, подметать пол, ругаться или ссориться.

Нельзя придерживаться поста, ведь это называют нарушением, которое может быть наказано Господом. Однако переедать также не стоит, потому что это считается плохой приметой.

Что нельзя делать в Светлую неделю / Фото Freepik

Что можно делать в первую неделю после Пасхи

Считается, что в этот период надо улыбаться, радоваться жизни, больше отдыхать. Самое важное, на что надо обратить внимание, так это то, что надо отгонять от себя плохие мысли, а вспоминать приятные моменты.

Также принято ходить в гости к родственникам и друзьям, обмениваться пожеланиями и дарить друг другу символические подарки в виде пасхальных яиц или паски.

Можно петь гаивки, надо больше молиться и делать добрые дела.

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