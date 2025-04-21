Интересно, что Светлую неделю еще называют Светлая седмица. Она символизирует начало весеннего возрождения и обновленной жизни. Поэтому стоит придерживаться определенных запретов, пишет LifeStyle24.
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Что нельзя делать в Светлую неделю
- Нельзя скорбеть по умершим и проводить панихиды.
- Нельзя проводить обряды венчания, однако обряд крещения проводить можно.
- Стоит воздержаться от будничных дел, особенно от тяжелого физического труда.
- Не следует в течение семи дней заниматься рукоделием, стирать вещи, подметать пол, ругаться или ссориться.
- Нельзя придерживаться поста, ведь это называют нарушением, которое может быть наказано Господом. Однако переедать также не стоит, потому что это считается плохой приметой.
Что нельзя делать в Светлую неделю / Фото Freepik
Что можно делать в первую неделю после Пасхи
Считается, что в этот период надо улыбаться, радоваться жизни, больше отдыхать. Самое важное, на что надо обратить внимание, так это то, что надо отгонять от себя плохие мысли, а вспоминать приятные моменты.
Также принято ходить в гости к родственникам и друзьям, обмениваться пожеланиями и дарить друг другу символические подарки в виде пасхальных яиц или паски.
Можно петь гаивки, надо больше молиться и делать добрые дела.
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