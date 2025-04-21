Цікаво, що Світлий тиждень ще називають Світла седмиця. Він символізує початок весняного відродження та оновленого життя. Через це варто дотримуватись певних заборон, пише LifeStyle24.

До теми Скільки днів після Великодня не можна працювати: запам'ятайте це

Що не можна робити у Світлий тиждень

Не можна сумувати за померлими та проводити панахиди.

Не можна проводити обряди вінчання, однак обряд хрещення проводити можна.

Варто утриматись від буденних справ, особливо від важкої фізичної праці.

Не слід упродовж семи днів займатись рукоділлям, прати речі, підмітати підлогу, лаятись чи сваритись.

Не можна дотримуватись посту, адже це називають порушенням, яке може бути покаране Господом. Однак переїдати також не варто, бо це вважається поганою прикметою.

Що не можна робити у Світлий тиждень / Фото Freepik

Що можна робити у перший тиждень після Пасхи

Вважається, що у цей період треба усміхатись, радіти життю, більше відпочивати. Найважливіше, на що треба звернути увагу, так це те, що треба відганяти від себе погані думки, а згадувати приємні моменти.

Також заведено ходити в гості до родичів і друзів, обмінюватись побажаннями та дарувати одне одному символічні подарунки у вигляді крашанок чи паски.

Можна співати гаївки, треба більше молитись і робити добрі справи.

Пропонуємо добірку українських гаївок для дітей та дорослих, які допоможуть підтримати давні традиції.