Водночас вірянам варто протягом семи днів утримуватися від будь-якої роботи. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Скільки днів після Великодня не можна нічого робити

У християнській традиції Світла седмиця символізує початок весняного відродження та оновленого життя. Після Великодня наші предки раділи з нагоди Воскресіння Ісуса Христа, який переміг смерть і відкрив людям шлях до Царства Небесного.

Протягом цих семи днів, а саме з 21 по 27 квітня, слід утриматися від буденних справ, особливо від важкої фізичної праці. Натомість вірянам варто більше молитися та робити добрих справ. Водночас за народними повір'ями людям не слід протягом перших семи днів після Великодня займатися рукоділлям, прати речі, підмітати підлогу, а також лаятися чи сваритися. Християнам треба веселитися, розважатися, ходити до рідних у гості, співати гаївки та ділитися радістю з іншими.

Великдень 2025 / Фото Freepik

Скільки днів святкують Пасху

Віряни святкують Великдень протягом 7 днів, саме під час Світлого тижня. Що цікаво, кожен його день має власні традиції. Так, понеділок після Великодня називається Поливаним, бо існує звичай обливатися водою, яка стає цілющою в цей час. У вівторок, середу й суботу наші предки ходили один до одного в гості, а в четвер – вшановували пам'ять померлих.

Важливо зазначити, що згадують покійних родичів також у неділю після Великодня, яку ще називають Проводи або Радониця.