Собор Трьох Святителів 2025: головні традиції свята

30 січня, за новоюліанським календарем у церкві відзначають Собор Трьох Святителів. У цей день віряни вшановують пам'ять Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого.

Раніше це свято відзначали 12 лютого. Про традиції Собору Трьох Святителів – розповідає 24 Канал з посиланням на Храм Святого Іоанна Богослова міста Харкова.

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Собор Трьох Святителів

В XI столітті, за часів правління візантійського імператора Олексія I Комніна, відбувалися суперечки між вірянами. Християни сперечалися стосовно цінності Трьох Святителів. Так, хтось вважав, що Василій Великий є важливішим для церкви, тоді як дехто надавав перевагу Григорію Богослову, а інші – Івану Золотоустому. Кожна група вірян відстоювала власну думку, називаючи свого святого найважливішим серед усіх. Якось Іоанну, єпископу Євхаїтському, наснився сон. Перед чоловіком постали Василій Великий, Іван Золотоустий та Григорій Богослов, які запевнили, що вони всі рівні перед Богом. З того часу пам'ять Трьох Святителів вшановують в один день.

Собор Трьох Святителів 2025 / Фото Волинської єпархії ПЦУ

Традиції Собору Трьох Святителів

У цей день віряни традиційно вирушають до церкви та відвідують богослужіння. Християни моляться Івану Золотоустому, Григорію Богослову та Василію Великому та просять у них достатку, здоров'я та сімейного добробуту.

Крім цього, люди, які перебувають у сварці з рідними, миряться один з одним. У народі вважають, що в День Трьох Святителів варто уникати конфліктів, щоб суперечки не переслідували протягом року.

Також християни збираються за родинним столом, ставлять ікону та читають молитви на порозуміння і примирення.