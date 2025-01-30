Ранее этот праздник отмечали 12 февраля. О традициях Собора Трех Святителей – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Храм Святого Иоанна Богослова города Харькова.

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Собор Трех Святителей

В XI веке, во времена правления византийского императора Алексея I Комнина, происходили споры между верующими. Христиане спорили относительно ценности Трех Святителей. Так, кто-то считал, что Василий Великий является более важным для церкви, тогда как некоторые предпочитали Григория Богослова, а другие – Иоанна Златоуста. Каждая группа верующих отстаивала собственное мнение, называя своего святого самым важным среди всех. Как-то Иоанну, епископу Евхаитскому, приснился сон. Перед мужчиной предстали Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов, которые заверили, что они все равны перед Богом. С тех пор память Трех Святителей чтят в один день.

Собор Трех Святителей 2025 / Фото Волынской епархии ПЦУ

Традиции Собора Трех Святителей

В этот день верующие традиционно отправляются в церковь и посещают богослужения. Христиане молятся Иоанну Златоусту, Григорию Богослову и Василию Великому и просят у них достатка, здоровья и семейного благополучия.

Кроме этого, люди, которые находятся в ссоре с родными, мирятся друг с другом. В народе считают, что в День Трех Святителей стоит избегать конфликтов, чтобы споры не преследовали в течение года.

Также христиане собираются за семейным столом, ставят икону и читают молитвы на понимание и примирение.