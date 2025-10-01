1 жовтня в Україні відзначають День українського козацтва. Це свято, яке нагадує громадянам про відвагу, мужність та унікальні традиції наших предків.

Козаки поєднували оборону рідного краю з унікальними традиціями, які надавали їм сили та непереможності. Детальніше про це – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Dovidka.biz.ua.

Які цікаві традиції були в козаків?

Однією з найбільших цінностей для козаків було побратимство. Козаки вважали побратима ріднішою за брата людиною. Так, вони могли обмінюватися натільними хрестами на знак відданості та навіть дарувати один одному коней чи зброю. У бою побратими стояли поруч, прикривали один одного своїм тілом і завдяки цьому ставали практично непереможними.

Не менш цікавою була й козацька дисципліна. Попри славу завзятих гуляк, під час військових походів алкоголь суворо заборонявся, а за пияцтво, як і за зраду, карали на смерть.

Цікаві звичаї козаків / Фото Pinterest

Щоденне життя на Січі також мало свої ритуали. Козаки вставали зі світанком, купалися в Дніпрі, снідали простою стравою з житнього борошна та олії, після чого лише починали працювати. Зокрема, ремонтували зброю та човни, прали одяг або займалися господарством. Водночас молоді козаки змагалися в верховій їзді, стрільбі та боротьбі.

До того ж січовики жили за своїми законами. Якщо хтось скоював злочин, то негайно отримував покарання: від прив'язування до гармати – до забивання киями й навіть поховання під землею живцем.

Вечорами, після роботи й трапез, козаки збиралися на майдані чи над Дніпром, де співали пісні, жартували й танцювали. А коли січовикам ставало нудно, то вони починали готуватися до нового походу.

Що відомо про День українського козацтва?