1 октября в Украине отмечают День украинского казачества. Это праздник, который напоминает гражданам об отваге, мужестве и уникальных традициях наших предков.

Казаки сочетали оборону родного края с уникальными традициями, которые придавали им силы и непобедимости. Подробнее об этом – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Dovidka.biz.ua.

Какие интересные традиции были у казаков?

Одной из самых больших ценностей для казаков было побратимство. Казаки считали побратима роднее брата человеком. Так, они могли обмениваться нательными крестами в знак преданности и даже дарить друг другу лошадей или оружие. В бою собратья стояли рядом, прикрывали друг друга своим телом и благодаря этому становились практически непобедимыми.

Не менее интересной была и казацкая дисциплина. Несмотря на славу заядлых гуляк, во время военных походов алкоголь строго запрещался, а за пьянство, как и за измену, наказывали насмерть.

Интересные обычаи казаков / Фото Pinterest

Ежедневная жизнь на Сечи также имела свои ритуалы. Казаки вставали с рассветом, купались в Днепре, завтракали простым блюдом из ржаной муки и масла, после чего только начинали работать. В частности, ремонтировали оружие и лодки, стирали одежду или занимались хозяйством. В то же время молодые казаки соревновались в верховой езде, стрельбе и борьбе.

К тому же сечевики жили по своим законам. Если кто-то совершал преступление, то немедленно получал наказание: от привязывания к пушке – до забивания киями и даже захоронения под землей живьем.

По вечерам, после работы и трапез, казаки собирались на площади или над Днепром, где пели песни, шутили и танцевали. А когда сечевикам становилось скучно, то они начинали готовиться к новому походу.

Что известно о Дне украинского казачества?