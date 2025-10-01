Однако оно не имело связи с украинской историей и все больше воспринималось как чужое. В 2014 году после оккупации Крыма и начала войны на Востоке Украины возникла необходимость создания отдельного государственного праздника в честь украинских защитников, пишет LifeStyle24 со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

День защитников и защитниц Украины 2025: какая история праздника?

В 2014 году сотни военных отдали жизнь за свободу, поэтому общество нуждалось в новом способе чествования их подвига, без советских дат и символов. Во время парада ко Дню Независимости в августе того же года тогдашний президент Петр Порошенко заявил, что Украина отказывается от советского праздника 23 февраля и будет выбирать собственные даты, связанные с ее военной историей.

Так, выбор остановился на 14 октября – Дне Покрова Пресвятой Богородицы. Эта дата имеет глубокие корни, ведь именно тогда украинцы традиционно чествовали казаков.

В связи с этим, 14 октября официально провозгласили Днем защитника Украины. В следующем году Верховная Рада сделала его выходным днем, а праздник впервые отметили под лозунгом "Сила непокоренных".

Впрочем, уже в 2021 году президент Владимир Зеленский подписал закон об изменении названия на День защитников и защитниц Украины. Это подчеркнуло значимую роль женщин-военных, которые вместе с коллегами-мужчинами защищают государство.

