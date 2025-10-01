В этот день украинцы выражают благодарность и присылают теплые пожелания украинским воинам. LifeStyle24 предлагает вам поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в картинках и прозе, которыми можно поделиться с теми, кто является настоящим примером мужества и силы.
День защитников и защитниц Украины 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
Уважаемые защитники и защитницы Украины! Вы доказали, что являетесь достойными потомками украинского казачества. Искренне желаю вам крепкого здоровья, несокрушимого духа и мирного неба! Также сердечно поздравляю всех с особым Днем для украинцев – праздником Пресвятой Покровы – единственным религиозным праздником, который является одновременно национально-патриотическим и государственным. В сегодняшних нелегких обстоятельствах жизни украинского народа мы просим Пресвятой Владычицы ее Покров над нами. Желаю всем нам казацких поступков, побед и глубокой духовности. Пусть стремление отстаивать свою свободу и независимость и в дальнейшем будет непременной чертой украинцев.
Поздравляю с 1 октября – Днем защитников и защитниц Украины! Это – праздник преемственности героических традиций нашего народа, силы духа и мужества, преданности своей Родине и гордости за ее ратную славу. От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, успехов в труде, счастья, благополучия!
Вітаю з Днем захисників та захисниць!
Хай ні на мить тобі не бракне сил та віри,
Хай мужності буде бездонна криниця
І ніколи не збиваються приціли!
Наснаги, щастя, сили та любові
Вам до життя та до своєї долі,
Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,
Щоб ви здобули мир і перемогу.
В такой знаменательный день поздравляем всех мужчин, парней, женщин и девушек, всех тех, кто стоит на защите границ нашей Родины. Вы сильные, стойкие, смелые и храбрые. Пусть служба будет спокойной, мирной, а жизнь – яркой, длинной, а в доме царит тепло, уют и любовь. Почет и слава защитникам и защитницам страны, слава Украине!
Поздравляю тебя с Днем защитников Украины! Желаю, чтобы фортуна всегда сопровождала в дороге, любовь и достаток царили в семье, а тепло и уют согревали душу. Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам, любые начинания дают отличный результат и хорошее настроение.
Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24
Нехай сім'я пишається тобою,
А небо буде мирним, голубим.
Ти завжди йди своєю дорогою,
Бо ти – герой, незламний, молодий!
Захиснику, сьогодні твоє свято,
Тож прийми від нас вітання!
Хай щастить тобі у кожну днину,
І життя дарує радість на кожну хвилину!
Для написания материала использованы источники: Малая Страница и WoMo.