Зовсім скоро День української жінки 2025: найтепліші привітання у картинках і листівках

Вже завтра, 25 лютого, люди вшановуватимуть сильних і незалежних українок. День української жінки – не лише привід для привітань, але й можливість висловити подяку мудрим і незламним дівчатам за їхній внесок у суспільство.

Українки завжди відігравали ключову роль у державотворенні, культурному розвитку та боротьбі за свободу. Це свято вирішили створити в Україні, замінивши Міжнародний жіночий день, який щорічно відзначали 8 березня. У Радянському Союзі воно почало асоціюватися з весною, красою та жіночністю, втративши свій первинний феміністичний зміст. У 2023 році українці вирішили створити День української жінки, який би припадав на 25 лютого. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме в цей день народилася видатна українська письменниця та громадська діячка Леся Українка, розповідає 24 Канал.

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З нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть своїм матусям, сестрам, подругам і знайомим, які відзначатимуть День української жінки.

Привітання з Днем української жінки 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем української жінки 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем української жінки 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем української жінки 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем української жінки 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем української жінки 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем української жінки 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем української жінки 2025 / Колаж LifeStyle24

Нагадайте своїм друзям і знайомим про важливість цього свята. З Днем української жінки!