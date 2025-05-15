День вишиванки 2025: історія та традиції важливого свята

Сьогодні, 15 травня, в Україні громадяни одягають національний одяг і відзначають День вишиванки. Це свято стало особливо важливим у часи війни, адже люди почали ще більше цінувати власну культуру та працювати над її збереженням.

Про історію та традиції Дня вишиванки в Україні – розповідає LifeStyle24.

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Історія Дня вишиванки 2025

Що цікаво, це свято вважається доволі сучасним, адже виникло нещодавно. Так, ідея створення Дня вишиванки з'явилася у 2006 році. Засновницею свята стала студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Леся Воронюк запропонувала запровадити акцію "Всесвітній день вишиванки" у своєму навчальному закладі після того, як постійно бачила свого одногрупника у вишитому одязі.

Тоді дівчина закликала однолітків і викладачів одягнути вишиванки та вшанувати цей національний атрибут. Спершу такий флешмоб об'єднав лише кілька десятків чернівецьких студентів, але згодом швидко поширився Україною.

День вишиванки 2025 / Фото Freepik

Традиції Дня вишиванки 2025

Відтак у третій четвер травня українці щорічно одягають національне вбрання на роботу, навчання або прогулянки з метою популяризації української культури. У День вишиванки заведено організовувати різні цікаві акції, лекції, публічні обговорення та ярмарки, присвячені цьому одягу.

Ба більше, люди публікують свої фотографії у вишиванках у соцмережах та діляться родинними історіями, пов'язаними з цим національним атрибутом. Водночас у школах та університетах проводяться тематичні заходи, уроки та пари. Адже дітям та молоді важливо розповісти про один із символів української культури.