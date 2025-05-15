Ідея створення цього свята виникла у 2006 році в Чернівцях. Тоді Леся Воронюк, студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, ініціювала акцію "Всесвітній день вишиванки" в стінах навчального закладу. Її заклик до одногрупників та викладачів одягнути вишиванки того дня став початком всеукраїнського свята. Перший флешмоб об'єднав лише кілька десятків студентів, але згодом швидко поширився Україною, розповідає LifeStyle24.

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З нагоди цього важливого свята наша редакція підготувала красиві картинки-привітання з Днем вишиванки. Збережіть їх собі та надішліть рідним, колегам, друзям і знайомим.

Привітання з Днем вишиванки 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем вишиванки 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем вишиванки 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем вишиванки 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем вишиванки 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем вишиванки 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем вишиванки 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем вишиванки 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем вишиванки 2025 / Колаж LifeStyle24

Нагадаємо, що раніше наша редакція розповідала про інші свята травня 2025 року.