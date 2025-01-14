Коли будемо відзначати День Володимира у 2025 році: точна дата свята

Свято Володимира Великого – важлива подія для всіх християн. Цей день вшановує пам'ять одного з найвидатніших правителів Київської Русі.

Цьогоріч українці вдруге відзначатимуть це свято у нову дату. Коли відбудеться День Володимира у 2025 році – розповідає 24 Канал.

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Традиції Дня Володимира

Володимир Великий був онуком рівноапостольної княгині Ольги. Правитель не лише самостійно охрестився, але й сприяв становленню християнства як державної релігії Київської Русі. Також за наказом князя побудували Десятинну церкву у Києві.

У цей день віряни традиційно йдуть до храму, де моляться іконі святого Володимира. У народі вважається, що молитви мають особливу силу, зокрема зцілення від хвороб. За однією з легенд, князь Володимир майже осліп, але після хрещення здолав цю недугу. Крім цього, християни просять у святого припинення суперечок і міцної віри.

Також у свято Володимира зазвичай вітають чоловіків з таким іменем з Днем ангела. Володимир Великий / Фото "Іконний Двір"

Коли свято Володимира у 2025 році

1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змінилися. Вони змістилися на 13 днів назад. За старим стилем, День Володимира відзначають 28 липня.

Втім, за новим календарем, віряни святкують на 13 днів раніше. У 2025 році День Володимира відзначатимуть 15 липня.