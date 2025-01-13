Протягом двох років українці відзначають це свято за новою датою. Коли буде День княгині Ольги у 2025 році – розповідає 24 Канал.

Не пропустіть Коли будемо відзначати День Петра і Павла у 2025 році: дата за новим календарем

День святої рівноапостольної Ольги: історія свята

Після трагічної смерті свого чоловіка, князя Ігоря, Ольга протягом 15 років керувала державою. Наступним правителем мав стати син подружжя, на ім'я Святослав. Однак хлопець був малий для таких обов'язків, тому княгиня взяла на себе таку важливу роль. Київська Русь невпинно розвивалася за часів правління Ольги. Під час поїздки до Константинополя княгиня охрестилася під іменем Олена. Після цього правителька займалася будівництвом церков та храмів, поширюючи християнство серед народу.

У свято рівноапостольної Ольги християни зазвичай йдуть до церкви. Віряни просять сімейного щастя та гарного врожаю у святої. У народі вважають, що Ольга опікується нужденними.

Княгиня Ольга / Фото Pinterest

Коли День Ольги у 2025 році

У вересні 2023 року Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати більшості релігійних свят змінилися – вони змістилися на 13 днів назад.

За старим стилем, День рівноапостольної Ольги відзначають 24 липня. Втім, за новим календарем, його святкують на 13 днів раніше. У 2025 році віряни зустрінуть День рівноапостольної Ольги 11 липня.