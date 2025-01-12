Святу завжди передує Петрів піст, який починається через тиждень після Трійці. Коли відбудеться День Петра і Павла у 2025 році – розповідає 24 Канал.

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День Петра і Павла: історія свята

Петро був рибалкою, поки його не покликав Ісус за собою. Тоді він став апостолом разом зі своїм братом Андрієм Первозванним. Петро – перший з учнів Христа, який побачив Воскресіння Ісуса. Після Зішестя Святого Духа на апостолів, чоловік зцілював людей та поширював християнство серед народу. Одного дня імператор Нерон дізнався про діяльність Петра, тому наказав його схопити. Апостола розіп'яли на хресті головою вниз.

Павло займався гоніннями християн, поки не вирушив до Дамаска. Там чоловік несподівано став свідком Божественного світла. Тоді Павло зрікся ідолів та навернувся в християнство. Апостол також займався проповідями та розповсюджував ідеї Христа. Через деякий час Павла схопили та засудили за служіння Сину Божому. Апостол загинув через відданість Спасителю.

Святі Петро і Павло / Фото "Острозький замок"

Коли буде свято Петра і Павла у 2025 році

1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змінилися. Вони змістилися на 13 днів назад.

Раніше День апостолів Петра і Павла відзначали 12 липня. Однак тепер українці святкуватимуть на 13 днів раніше. У 2025 році віряни відзначатимуть свято апостолів Петра і Павла 29 червня.