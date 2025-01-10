Це свято символізує перемогу життя над смертю. Коли відбудеться Вознесіння Господнє у 2025 році – розповідає 24 Канал.

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Вознесіння Господнє 2025: що це за свято

Після воскресіння Ісус Христос пробув на землі 40 днів. Син Божий вирушив на гору Елеон, де зібрав усіх апостолів. Там Він благословив своїх учнів і піднявся на небеса, завершивши земний шлях. Згодом до людей з'явилися ангели, які розповіли про повернення Ісуса Христа в майбутньому.

У цей день традиційно відбуваються святкові служби в церквах, які відвідують віряни. Християни моляться Сину Божому та просять у Нього порятунку душі. Після церковної служби українці йдуть додому, де готують різні страви та збираються за родинним столом. У свято Вознесіння також заведено допомагати бідним і нужденним, бо вважається, що цього дня Господь ходить вулицями в образі жебрака.

Вознесіння Господнє 2025 / Фото daytoday.ua

Коли Вознесіння у 2025 році

1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змінилися. Вони змістилися на 13 днів назад. Втім, дата Вознесіння Господнього не залежить від церковного календаря, оскільки вона пов'язана з Великоднем.

Цьогоріч Воскресіння Христове відзначають 20 квітня. Свято Вознесіння святкують на 40-й день після Великодня, який у 2025 році припадає на 29 травня.