Після Вербної неділі традиційно розпочинається Страсний тиждень. У цей період християни згадують страждання та смерть Спасителя перед Його воскресінням. Коли відбудеться Вербна неділя у 2025 році – розповідає 24 Канал.

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Історія Вербної неділі

Одного дня Ісус Христос воскресив свого померлого друга Лазаря у Віфанії. Згодом Син Божий вирушив на віслюку до Єрусалиму, де люди були вражені вчинком Спасителя. Народ радісно зустрів Ісуса, співаючи пісні на Його честь. Крім цього, люди кидали під ноги пальмові гілки та різні квіти, щоб прославити Христа. Народ вважав, що Син Божий врятує усіх від гріхів.

Наші предки, вшановуючи Ісуса, несли до церкви вербові гілки, що символізують оновлення та весняне пробудження. Річ у тім, що в Україні не ростуть пальми, тому пращури вигадали інший спосіб возвеличення Христа у цей світлий день. Саме тому свято отримало назву – Вербна неділя.

Вербна неділя / Фото Freepik

Коли буде Вербна неділя 2025

Вербна неділя не має сталої дати. Щорічно її відзначають в один з весняних місяців. Саме від Великодня залежить, коли віряни святкуватимуть Вербну неділю. Для розрахунку дня Воскресіння Христового використовують дату першого повного Місяця. А вже неділя після нього стає Великоднем.

У 2025 році Воскресіння Господнє відзначатимуть 20 квітня. Відповідно Вербна неділя припадає на 7 днів раніше – 13 квітня.